RLW: Grödig entlässt Trainer Mario Messner

Nach fünf Niederlagen am Stück wackelte der Trainerstuhl von Messner bereits Ende September gehörig. Mit dem 3:2-Triumph gegen Wörgl kratzte er in Runde zehn aber noch die Kurve. Am Sonntag wurde der 43-Jährige in Grödig vor die Türe gesetzt.

Trainer-Aus von Messner besiegelt

“Die zuletzt gezeigten Leistungen waren ganz und gar nicht das, was wir als Verein erwarten. Gerade auch vor dem wichtigen Spiel gegen die Altach Amateure mussten und wollten wir als Vorstand reagieren,” erklärt Haas. Nach der 3:0-Pleite gegen St. Johann setzte der Grödig-Boss für Sonntagfrüh kurzfristig einen Termin an, den Messner und Kletzl nicht wahrnehmen konnten. “Wir wurden dann nach der Vorstandssitzung per Telefon von der Entscheidung informiert”, erklärte Co-Trainer Kletzl im Gespräch mit SALZBURG24.

Nach dem 2:0-Erfolg gegen Erzrivale Anif strahlten Messner (li.) und Haas noch. Nun folgte der Bruch. /Krugfoto ©

Erwartungen in Grödig nicht erfüllt

Kletzl und Messner fehlte das Vertrauen der Vereinsführung schon seit einigen Wochen. “Wir haben es schon ein bisschen gespürt, aber es ist trotzdem komisch, dass es nun so gelaufen ist. Wir hätten den Herbst gerne noch beendet”, fügt Kletzl an. Für den Herbst-Kehraus gegen die Altach Amateure werden die bisherigen 1b-Coaches Michael Brandner und Gerhard Pichler das Trainerzepter am Fuße des Untersbergs schwingen.

Mit nur 18 Punkten aus 16 Spielen liegen die Flachgauer derzeit auf Rang zehn – deutlich hinter den Erwartungen von Haas und Co. “Natürlich ist der Verein mit der Tabellensituation unzufrieden, aber nach unserer Auffassung war mit dem Kader und der Personalsituation nicht mehr drinnen”, resümierte Kletzl. Messner selbst war für S24 am Sonntag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

