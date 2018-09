RLW: Mario Messner zieht mit Grödig Kopf aus der Schlinge

Das war hauchdünn! Grödig erlebte beim “Schicksalsspiel” gegen Wörgl ein Wellenbad der Gefühle und ging mit der letzten Aktion durch einen Debütanten als Sieger vom Platz.

Grödiger Doppelschlag für die Wende

“Eine sechste Niederlage in Folge würde das Aus von Coach Messner bedeuten”, wurde in Grödig vor vorgehaltener Hand immer wieder gesagt. “Darüber wurde zwar spekuliert, aber Haas hat mir vor der Partie schon das Vertrauen geschenkt. Auch wenn wir verloren hätten, hätte er mich nicht gewechselt”, erklärte Messner im Gespräch mit SALZBURG24. Sein Team machte gar einen Rückstand wett und schlug mit einem Doppelschlag eiskalt zurück. Zunächst glich Luka Radulovic (52.) aus, ehe “6er” Kevin Meder nach einem Konter die Führung herbeiführen konnte.

Luka Radulovic (re.) gelang per Weitschuss ein Traumtor zum Ausgleich. /Krugfoto

[/caption]

Westliga-Debütant rettet Messner den Kragen

Als alle nach dem zweiten Treffer von Peter Kostenzer mit einem Remis rechneten, wuchs ein Westliga-Kücken vor dem Untersberg empor. Der für Kapitän Lukas Schubert ins Spiel gekommene Neuzugang Talha Yarat sorgte mit dem 3:2 in der 90. Minute dafür, dass in Grödig alle Dämme brachen. “Es war einfach unglaublich wie das Team immer zurückgekommen ist. Besonders hat es mich gefreut, dass alle Tore immer mit dem gesamten Trainerteam gefeiert wurden und Talha (Yarat, Anm.) bei seinem ersten Spiel das so wichtige Tor erzielte”, erklärte Messner, der Samstagfrüh zum “Gaudi-Training” lädt und danach gemeinsam mit dem Team den Rupertikirtag besuchen wird.

Grödig stand kurz vor dem Sturz in den Tabellenkeller, schaffte allerdings die Wende. /Krugfoto ©

