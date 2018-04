RLW: Nachzügler spucken Titelanwärter in die Suppe

Bereits am Freitag hatte Grödig gegen starke Kufsteiner (Rang zwölf) nicht den Hauch einer Chance. “So stark habe ich die Tiroler noch nie gesehen. Und selten einen Gegner, der Grödig so in Schach halten konnte”, sagte Grünau-Trainer Franz Aigner gegenüber SALZBURG24. Als Spion sichtete er die Messner-Elf bei der 0:3-Niederlage am Freitag und konnte Schlüsse für das anstehende Duell am Samstag (14 Uhr) ziehen.

Debütant empfiehlt sich für Höheres

Gegen den Tabellenletzten und wohl Fixabsteiger Alberschwende, dem zwölf Punkte auf das rettende Ufer fehlt, leistete sich die Aigner-Crew keinen Ausrutscher und fuhr den zweiten Sieg im Frühjahr ein. Dabei nützte der erst 16-jährige David Ebner die Chance in seinem Westliga-Debüt. Als Spielmacher ersetzte das Talent die Rolle von Spielmacher Stefan Federer mit Bravour: “Er hat riesiges Potenzial und wird am Sommer bei uns im Kader trainieren”, sagte Aigner, der beim Assist zur 1:2-Führung die Kreativität des Youngsters hervorhob. Zuvor egalisierte Pichler den frühen Rückstand und krönte sich mit einem Doppelpack zum Matchwinner, ehe Ozegovic das 1:3 nachlegte. “Wir hätten es früher entscheiden müssen, konnten aber nach dem 2:3 die Punkte mit nach Hause nehmen”, erklärte Aigner.

Stürmer Matthias Pichler (re.) trifft doppelt und bleibt Wals-Grünau erhalten. /Krugfoto/Archivbild ©

Grünau verpflichtet Thaller von Eugendorf

Neben der Vertragsverlängerung von Goalgetter Matthias Pichler, Kevin Resch und Michael Piljanovic konnten die Walser einen Neuzugang vermelden. Eugendorfs Marco Thaller, der bereits mit Anif und Eugendorf in 57 Spielen Westliga-Erfahrung sammeln konnte, stößt ab Sommer zu den Grünauern. “Er hat Talent und will wieder den Schritt nach oben machen. Nun liegt es an ihm, sein Können auch auf dem Platz zu zeigen”, fügte Aigner an.

Insgesamt sieben Treffer konnte Marco Thaller (li.) in der Regionalliga erzielen. /Krugfoto/Archivbild ©

Fixabsteiger stiehlt Anif den Sieg

In Hard war alles für den Ausbau der Anifer Tabellenführung angerichtet. Die Hofer-Elf dominierte das Geschehen, verabsäumte es allerdings durch Hödl und Sorda in Führung zu gehen. Besser machte es Gastager nach einem Greil-Freistoß, als er mit dem Kopf kurz vor der Pause zum 0:1 einnickte. “Danach müssen wir ein bzw. zwei Tore nachlegen”, ärgerte sich Anif-Betreuer Thomas Hofer, der von einem Negativlauf allerdings nichts wissen will: “Ich vermisse auswärts nur die Kaltschnäuzigkeit, das machen wir derzeit daheim um einiges besser”, fügte der Kuchler an.

Fünf Runden vor Schluss kann Anif im Titel-Zweikampf Erzrivale Grödig nicht enteilen und hat einen Fünf-Punkte-Vorsprung. Das Derby am 13. Mai könnte dem fehlenden Aufstiegskampf allerdings die nötige Schärfe um den Meistertitel geben.

Am Wahl-Sonntag ist Pinzgau (15 Uhr) zuhause gegen Schwaz gefordert. Die Freitagsspiele könnt ihr hier nachlesen.

Regionalliga West: 25. Runde