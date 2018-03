RLW: Pichler-Gala sorgt für Grödigs Tabellenführung

Über drei Monate bereitete sich St. Johann auf die Rückrunde vor und reiste voller Euphorie nach Grödig. Diese wurde bereits nach der ersten Viertelsrtunde gedämpft, als zunächst Innenverteidiger Scott Kennedy (11.) zum 1:0 einköpfte und Lukas Beran (14.) nach einem Wortgefecht mit Grödig-Stürmer Eyüp Erdogan vorzeitig nach einer Unsportlichkeit das Feld verlassen musste.

Standards erweisen sich als Grödiger Trumph

“Ich habe die gefährlichen Eckbälle von Kircher gefilmt und meinen Spielern in Zeitraffer vorgespielt”, gab St. Johann-Trainer Ernst Lottermoser im SALZBURG24-Gespräch zu, der dennoch mitansehen musste, wie sich sein Team vier Treffer nach ruhenden Bällen einfing. “Ja, aus Standards sind wir wirklich gefährlich, haben aber erst in der zweiten Hälfte mit vier Toren zulegen können”, sagte Grödig-Trainer Mario Messner, der sein Team mit einer lauten Halbzeitansprache erst richtig wecken konnte. Pichlers lupenreiner Hattrick und Josef Strobls Elfmeter besiegelten das 5:0. Danach musste der Kapitän mit einem Muskelfaserriss verletzt runter. So wurde es auch im siebten St. Johanner Anlauf nichts mit einem Derby-Triumph gegen ein Salzburger Team.

Anif empfängt Altach zum Schlager

Meister Anif hat am Samstag um 15 Uhr im Kracher gegen Altachs Amateure die Chance, den Platz an der Sonne wieder zurück zu erobern. Das Derby zwischen Pinzgau und Wals-Grünau musste hingegen wetterungsbedingt abgesagt werden. Aus Salzburger Sicht absolviert Seekirchen am Sonntag in Wörgl die letzte verbleibende Partie.