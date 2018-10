RLW: Pinzgau-Trainer Seiler tobt nach Derby-Pleite

Von der Papierform her war ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten. Verlieren wollte allerdings keiner, denn die Luft im Westliga-Keller ist sehr dünn.

Schubert erzielt Grödiger Goldtor

Die Anfangsphase gehörte dem Ex-Bundesligisten: Zunächst scheiterten allerdings Leo Lukacevic und Co. an der Latte oder am eigenen Unvermögen. Kapitän Lukas Schubert machte es nach Wiederanpfiff in Hälfte zwei allerdings besser. Der Ex-Profi nahm sich einen weiten Ball mit der Brust an und vollendete in Minute 47 zum 1:0. Mit einem Systemwechsel auf 4-4-2 übte Pinzgau mehr Druck aus und schnupperte durch Christopher Fürstaller und Ermin Hasic am Ausgleich.

Zwei Grödiger-Helden: Manuel Kalman (li.) parierte eine Doppelchance, während Lukas Schubert das Goldtor erzielte./Krugfoto ©

Unterirdische Schiri-Leistung und Puls bei 3.000

Seiler brachten jedoch nicht die vergebenen Hochkaräter zur Weißglut, sondern zwei nicht gegebene Elfmeter an Fürstaller und Tamas Tandari: “Was die drei Gockeln da aufgeführt haben, war eine bodenlose Frechheit. Schiedsrichter wie Ramiz Begovic haben mit solchen unterirdischen Leistungen nichts in der Westliga verloren.”

Sein Pendant Messner war auch aufgebracht – das lag allerdings am Krimi in der Schlussphase. Denn im Finish scheiterte Hasic aus nur einem Meter ganz alleine vor dem leeren Tor. “Zum Glück haben wir den Sieg rüber gebracht. Der enorme Druck war spürbar, auch ich hatte einen Puls von 3.000”, gestand Messner. Somit springt Grödig auf den neunten Rang, während Pinzgau weiter gegen den Abstieg ankämpfen muss.

Seekirchen und Anif siegreich

Im Keller verloren auch Bischofshofen (0:7 gegen Anif) und Wals-Grünau (1:3 gegen St. Johann) ihre Salzburg-Derbys. Seekirchen hingegen konnte einen Sieg in Runde 14 verbuchen. Die Schriebl-Crew machte zwei Mal einen Rückstand wett und siegt mit 3:2 gegen Altachs Amateure.

Regionalliga West: 14. Runde