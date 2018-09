RLW-Revolution: Fusioniert Salzburg mit Regionalliga Mitte?

Salzburg fühlte sich von den Fußballverbänden aus Tirol und Vorarlberg hintergangen und setzte ein deutliches Signal. Vergangenen Dienstag wurde die Vereinbarung mit dem “Westen” gekündigt. Es entstand der Anschein, als ob Präsident Herbert Hübel und Geschäftsführer Peter Haas mit allen Verantwortlichen aus Salzburg Druck auf den ÖFB ausüben wollten.

ÖFB-Präsident äußert sich zur Regionalliga West

Am 14. September entscheidet der ÖFB in einer Präsidiumssitzung (bestehend aus ÖFB-Präsident Leo Windtner, den neun Landespräsidenten und drei Bundesliga-Vertretern), wie die Zukunft der Westliga aussehen wird. Eine offizielle S24-Anfrage an die Führungsetage blieb nahezu unbeantwortet: “Der ÖFB bestätigt den Eingang des Schreibens. Da das Thema auf der Tagesordnung der nächsten Präsidiumssitzung steht, wird es in diesem Rahmen behandelt”, verkündete ÖFB-Pressesprecherin Iris Stöckelmayr.

Windtner: “Vier Regionalligen vorstellbar”

Vorschläge bezüglich der RLW-Zukunft gab es bislang wie Sand am Meer. Eine davon lautet, dass Salzburg künftig gemeinsam mit Oberösterreich eine von dann insgesamt vier Regionalligen stellen solle. “Ich kann mir vier statt der bisherigen drei Regionalligen sehr gut vorstellen. Nur in dieser Konstellation wäre mit den Bundesländern Wien, Burgenland, Niederösterreich der Osten abgedeckt. Mit Tirol und Vorarlberg der Westen. Dazu kämen noch Salzburg und Oberösterreich sowie die Steiermark und Kärnten, sagte Windtner zu den ÖON.

ÖFB-Präsident Leo Windtner kann sich Salzburg und Oberösterreich in neuer Regionalliga vorstellen.APA/HERBERT PFARRHOFER ©

Regionalliga gerät ins Hintertreffen

“Es muss jetzt endlich eine Dynamik in die Neugestaltung der Regionalligen kommen. Nach der Bundesliga-Reform wurde für die dritte Liga nie mitgedacht”, fehlte es Windtner eine klare Neuausrichtung. Am Freitag gehe es vorrangig um die Zukunft der Regionalliga West. “Wir brauchen aber endlich ein Konzept für ganz Österreich. Mit der aktuellen Situation kann man einfach nicht zufrieden sein”, fügte Windnter an.

Revolution mit Salzburg?

Oberösterreichs Verbandspräsident Gerhard Götschhofer begrüßt eine offenen Diskussion am Freitag. “Es soll sich jeder einbringen können, inklusive der Vereine, die dann ja in dieser neuen dritten Liga spielen werden”, sagte er. Dabei könne er sich auch eine Regionalliga-Revolution mit Salzburg vorstellen. “Warum nicht? Jeder Vorschlag muss erlaubt sein.”