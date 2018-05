RLW: Ringkampf im internen Salzburg-Ranking eröffnet

Anif legte beim 1:3-Triumph bereits am Freitag in Wörgl vor und erhöhte dabei seine Torausbeute auf 80 Treffer. Den Startschuss gab Goalgetter Marco Hödl (29.) mit seinem 25. Ligator.

Anifs Prötsch nützt “Schaulauf”

Danach kam der Meister-Zug der Flachgauer ein wenig ins stocken. Bis Michael Prötsch nach der Verletzung von Marinko Sorda (54.) seine Chance zum Schaulauf nutzte. “Ich habe gewusst, dass er gut drauf ist, nun hat er es wieder gezeigt”, sagte Anif-Trainer Thomas Hofer. Der 25-jährige Offensivmann schlug in seinem 18. Ligaspiel mit seinem fünften und sechsten Saisontor gleich doppelt zu und sorgte nach unzähligen Chancen für die Erlösung und den 1:3-Endstand. Bei seinem Gastspiel in der zweiten Mannschaft traf er neben Fünfachschützen Amel Omeradzic beim 7:1-Sieg über ASK/PSV ebenso doppelt.

Grödig hält Titelrennen spannend

Motiviert, den Meister nicht davon ziehen zu lassen, sorgte Benedikt Pichler gegen Kitzbühel für Grödigs Blitzführung. Und das nach nur 33 Sekunden, als die Tiroler den Ball verloren und der “Mann für Grödigs Tore” ins lange Eck einschob. Nur zehn Minuten später erhöhte Pichler nach Dzidziguri-Zuspiel auf 2:0, ehe er in Minute 38 den 3:0-Endstand von Resul Omerovic mustergültig vorbereitete. Gewinnt Grödig am Donnerstag gegen Altachs Amateure nicht und fährt Anif gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten einen Sieg ein, ist die Titelverteidigung der Hofer-Elf perfekt. Das will die Messner-Crew allerdings verhindern und die Spannung bis zum Liga-Showdown am 13. Mai hochhalten.

Grödigs Resul Omerovic /re,) erzielte gegen Kitzbühel sein zwölftes Saisontor. /Krugfoto ©

Ringkampf um Salzburgs Top 3

Mit dem souveränen 3:0-Erfolg über Kufstein schloss Seekirchen zum direkten Konkurrenten im internen Salzburg-Ranking Wals-Grünau auf. Bernhard Biribauer (39.), Eugen Rexhepi (50.) und Christof Kopleder (78.) sorgten dafür, dass die Wallerseer nun ebenso viele Punkte auf dem Konto haben wie die Walser. Nämlich 36 nach 27 Runden. “Wir wollen die Nummer drei in Salzburg bleiben”, gab Grünau-Trainer Aigner vor, der am Freitag mit Stefan Federer und Alexander Peter zwei Stützen an den SAK abgeben musste. Dafür bekamen die Youngsters eine Chance, konnten die Qualität allerdings nicht ersetzen.

Kapitale Fehler sorgen für Grünau-Pleite

Wackers Amateure, die mit dem 4:2-Sieg Grünau überholte, setzte den Salzburgern im ersten Abschnitt stark zu. Raphael Galle (38., 40.) nutzte “kapitale Individualfehler” zur 2:0-Führung aus. Nach dem Doppelpack von Okan Yilmaz (57., 80.) waren die Treffer durch Matthias Pichler und Joker Stefan Federer nur Ergebniskosmetik. “Die Moral und die herausgespielten Chancen stimmen mich für das Derby am Mittwoch gegen Seekirchen positiv”, sagte Aigner. Da wollen die Walser ein Zeichen im Ringkampf um den dritten Platz setzen.

Zwei Debütanten bei Remis in Hohenems – Stützen verlängern

Zwei Mal ging Hohenems gegen St. Johann in Führung. Das 2:1 fiel gar in der 90. Minute. Sogar darauf fanden die dezimierten Pongauer in Person von Marco Grüll in letzter Sekunde eine Antwort. “Wir waren besser im Spiel und sogar spielerisch das bessere Team”, erklärte Trainer Ernst Lottermoser, der sich über die Vertragsverlängerungen der Leistungsträger Grüll und Benjamin Ajibade freuen darf. Das Debüt von Dominik Schwaighofer als Innenverteidiger sowie die Premieren-Auftritte des 16 Jahre alten Simon Oberauer und des 18-jährigen Roland Strobl stimmen dem Trainer positiv für die Zukunft.

Benjamin Ajibade (li.) und Marco Grüll (re.) geben auch nächste Saison die Richtung in St. Johann vor. /Krugfoto ©

Franz Seiler übernimmt Trainerzepter bei Pinzgau

Nun ist nach der 3:1-Pleite gegen Fixabsteiger Hard auch Platz 14 für Seekirchen wohl kaum mehr zu erreichen. Wobei am Samstag durchaus mehr zu holen gewesen wäre. Harald Empl und Semir Gvozdjar machten die Abschlussschwäche der Fürstaller-Elf erneut deutlich. Hard hingegen nutze ihre ersten beiden Chancen und ging durch Elvin Ibrisimovic (5., 18.) früh mit 2:0 in Führung. “Die Jungs taten mir richtig leid. Eine besonders bittere Niederlage”, weiß Fürstaller, der ab Sommer für Piesendorf-Trainer Franz Seiler Platz machen wird. Und das höchstwahrscheinlich in der Regionalliga, denn Alberschwende steigt mit Hard, das freiwillig verzichtet, ab. Sollte bei Wacker Innsbrucks Amateuren alles nach Plan laufen und der Aufstieg realisiert werden, bleiben die Pinzgauer der Westliga erhalten. “Wir hoffen, dass es dabei bleibt und die Verantwortlichen nicht erneut eine ‘österreichische Lösung’ finden”, fügte Fürstaller an.

Pinzgaus Neo-Trainer Franz Seiler feierte als Aktiver mit Zell am See den Aufstieg in die Regionalliga. /Krugfoto ©

Regionalliga West: 27. Runde