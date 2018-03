RLW: Salzburgs Westliga-Teams im großen Rückrunden-Check

Am kommenden Wochenende steht die Rückrunde der dritthöchsten Spielklasse im Westen am Programm. Davor beträgt der Vorsprung von Meister Anif auf Grödig und den Dritten Altach fünf bzw. sechs Punkte.

Überrollt der Anif-Express die Westliga?

In elf Vorbereitungsspielen konnte der Tabellenführer stolze neun Mal einen Sieg bejubeln und sicherte sich neben dem Stier-Sieg auch im Salzburg-Cup jeweils eine Hallentrophäe. Nur gegen Union Gurten aus der Regionalliga Mitte (1:1) und bei der 4:1-Niederlage gegen Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg ließen die Hofer-Mannen Federn. Um die Nachricht über den Aufstiegsverzicht zu verdauen, bleibt dem Westliga-Meister nach der Absage in Kitzbühel noch eine weitere Woche bis zum Kracher gegen Altachs Amateure. “Die Spieler waren sichtlich enttäuscht, es kann aber sehr schnell in alle Richtungen gehen. Daher müssen wir fokussiert sein und wollen eine lange Siegesserie hinlegen”, sagte Hofer im SALZBURG24-Gespräch.

Grödig will Meisterschaft offen halten

Neun Wochen ist Neo-Coach Mario Messner beim SV Grödig nun mit seinem Trainerteam im Einsatz. “Den Nicht-Aufstiegsschock hat die Mannschaft überwunden, wir freuen uns gemeinsam auf die Rückrunde”, erklärte Messner. Das Ziel des 42-jährige Salzburgers ist es, eine neue Spielphilosophie am Rande des Untersbergs zu installieren. Zudem will er junge Talente weiter fördern, sie an die Westliga heranführen und die Meisterschaft so lange wie möglich offen halten. “Im vorletzten Saisonspiel geht es gegen Anif, bis dahin wollen wir an der besten Mannschaft der Liga dran bleiben, um den Fans ein absolutes Spitzenspiel bieten zu können”, sagte Messner, der mit erfrischendem Offensivfußball Manager Christian Haas etwas zurückgeben will. Gelegenheit dazu bietet der Heimstart am Samstag um 16 Uhr gegen den Tabellenletzten aus Alberschwende.

Cheftrainer Mario Messner (li.) und “Co” Bernhard Kletzl (re.) brennen auf das Westliga-Frühjahr./Krugfoto ©

Wals-Grünau will Herbstsaison bestätigen

Als Aufsteiger spielte Wals-Grünau eine starke Herbstsaison. Zum Liga-Auftakt am Freitag (19.30 Uhr) gegen Tabellennachbar Schwaz will die Aigner-Crew mit einem Sieg auf Platz vier klettern. Ob das Offensiv-Trio Christopher Mary (Adduktorenverletzung), Stefan Federer und Elvis Ozegovic (beide krank) mit von der Partie ist, wird sich erst herausstellen. Um den 3:0-Auswärtserfolg gegen Schwaz zu bestätigen, benötigen die Walser einen perfekten Tag. “Die Umstellung auf Naturrasen unter Wettkampfbedingungen ist sicherlich eine Herausforderung. Wir haben aber super gearbeitet und ziehen als Team an einem Strang”, erklärte Goalgetter Pichler.

St. Johann mit Mammut-Programm

Schlimmer hätten die drei Gegner zum Rückrundenstart nicht sein können. Binnen elf Tagen trifft St. Johann nach der Verlegung des Auftaktspiels auf die Top-drei der Liga. Los geht es am 23. März gegen Grödig, ehe Anif am Karfreitag und Altach beim Mammut-Programm folgen. Doch wer St. Johann kennt, der weiß, dass die Pongauer genau aus solchen Situation in der Lage sind Außergewöhnliches zu leisten. Gelingen soll ein positiver Start mit einer Dreier-Kette in der Verteidigung. “Wir haben zu viele Tore erhalten und stabilisierten unsere Defensive”, erklärte Coach Ernst Lottermoser, der wieder auf den genesenen Kapitän Hupf zurückgreifen kann. Auch Neuzugang Boris Balic sorgte mit ansehnlichen Leistungen in der Vorbereitung an vorderster Front nach dem Barnjak-Abgang für Hoffnung.

St. Johann-Kapitän Roman Hupf meldet sich nach seiner Knieverletzung wieder fit./Krugfoto

Seekirchen: Mit Siegesserie zum frühzeitigen Klassenerhalt

“Wir hatten fast 100-prozentige Trainingsbeteiligung, jeder Spieler zog voll mit”, schaut Seekirchen-Trainer Alex Schriebl dem Frühjahr positiv entgegen. Speziell beim Spiel mit dem Ball sollen sich die Wallerseer neben der körperlichen Fitness verbessert haben. Damit sollen auch die Leistungsschwankungen im Herbst vergessen gemacht werden. Letztes Jahr sicherte sich die Schriebl-Elf acht Runden vor Schluss den Ligaerhalt. Heuer können mit einer Siegesserie von drei Spielen gegen Dornbirn (Samstag 15 Uhr), Wörgl und Alberschwende die Weichen in dieselbe Richtung gestellt werden.

Pinzgau baut auf Erfahrung

Mit 17 Punkten steht der FC Pinzgau derzeit auf dem vorletzten Tabellenrang. Im direkten Duell gegen Kufstein (18 Punkte) kann die Fürstaller-Crew den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz schaffen. Da kein Westligist aufsteigt, kommt es diese Saison zu drei Absteigern. Hard geht nach einem Ligaverzicht fix eine Klasse runter, während die halbe Liga vom Abstiegsfluch noch infiziert werden kann. “Wir haben Erfahrung mit solchen Situationen und vertrauen auf unsere Fähigkeiten”, sagte Fürstaller, der in der Rückrunde wieder auf Flügelflitzer Ermin Hasic bauen kann.