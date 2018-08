RLW: St. Johann bleibt Nummer eins im Pongau

In der Vorwoche flogen zwischen St. Johann-Trainer Ernst Lottermoser und BSK-Betreuer Thomas Heissl die Funken. Als Heissl seinen Gegner per Video filmen wollte, versuchte Lottermoser dies zu unterbinden. Es kam zum Austausch kleiner Nicklichkeiten. “Das gehört in so einem speziellen Duell dazu”, sagte Lottermoser im Gespräch mit SALZBURG24.

St. Johann spielt Bischofshofen an die Wand

Im ersten Pongau-Derby seit zehn Jahren zog es 800 Zuseher nach Bischofshofen, die ganze Region auf und neben dem Platz fieberte dem Kräftemessen entgegen. In dem St. Johann das ganze Spiel über die Muskeln spielen ließ. Ajibade prüfte nach neun Minuten BSK-Keeper-Kühleitner, der den Schuss gerade noch mit den Fingerspitzen parieren konnte.

Auf der Gegenseite fand Antunovic – bei der einzigen Torchance der Gastgeber – zehn Minuten später in Goalie Waltl seinen Meister. “Wir haben von Beginn an gezeigt, wer als Sieger vom Platz gehen will”, analysierte Lottermoser die Überlegenheit in Hälfte eins.

Balkanische Co-Produktion als Schlüssel

Danach stahl Innenverteidiger und Pertl-Ersatz Dusko Sakan allen die Show. Nach einem Eckball in Minute 61 – getreten von seinem Freund Milan Sreco –, der ihn zum Verein brachte, stieg der bosnische Neuzugang am höchsten und köpfte zur vielumjubelten Führung ein. Das zweite Tor? Nahezu eine Kopie, nur dass Sakan den Sreco-Eckball verlängerte und Ajibade einnickte. Grüll verwertete einen selber herausgeholten Elfmeter gegen Pöllhuber zum 3:0-Endstand.

“Ein spezieller Sieg, da alle in der Umgebung davon sprechen und noch länger darüber reden werden”, erklärte Lottermoser. Heissl fand im Anschluss nur lobende Worte zum Gegner: “Sie haben uns in allen Belangen die Schneid abgekauft. Gratulation zum Sieg.” Im S24-Video gab es dann auch noch den ersehnten und fairen Handschlag beider Trainer.

Mit dem klaren 3:0-Sieg bleibt St. Johann die Nummer eins im Pongau. Bischofshofen belegt den letzten Rang./Krugfoto ©

Regionalliga West: 3. Runde