RLW: Zündstoff vor Pongau-Derby

Es kriselt zwischen St. Johann-Trainer Ernst Lottermoser (li.) und Bischofshofen-Coach Thomas Heissl. - © Krugfoto/SALZBURG24

Am Freitag steigt in der Westliga das Pongau-Derby zwischen Bischofshofen und St. Johann. Das erste seit über zehn Jahren. Bereits in der Vergangenheit brodelte es zwischen den Vereinen. Am letzten Spieltag verlängerte sich der Hickhack zwischen den Rivalen um ein weiteres Kapitel – zwischen den Trainern kam es zu einer Auseinandersetzung.