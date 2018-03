Robert Pfallers Plädoyer für die “Lust der Fiktionen”

Zum Thema “Die Lust der Fiktionen und das wahre Leben” erläuterte Pfaller einige Thesen, wonach der gängige Widerspruch zwischen Glück und Erkenntnis auf einer Verzerrung der Verhältnisse beruhe, und zog die blauen und roten Pillen aus dem Film “Matrix” zum Vergleich heran. Fantasie, Kreativität und Poesie seien weder mit Realitätsverlust verknüpft noch Kompensation für Mängel noch asoziale Praxis. Ganz im Gegenteil, meint Pfaller, sei die Lust am Spiel nur jenen zugänglich, die die Illusion als solche durchschauen. Glück sei nicht nur egoistisch erfahrbar, sondern auch solidarisch teilbar.

Nach so viel ermutigender Reflexion erklang Helmut Lachenmanns Stück für zwei Gitarren “Salut für Caudwell” aus dem Jahr 1977, eine Hommage für den im spanischen Bürgerkrieg gefallenen Dichter, aus dessen “Illusion und Wirklichkeit” in einer Art frühem Rap zitiert wird. Günter Schneider und Barbara Romen boten eine sehr präzise, überzeugende Wiedergabe.

Eine Auseinandersetzung mit auditiver Halluzination intendierte der kanadische Komponist Steve Bates, derzeit Artist in Residence in Krems, mit “Black Seas”, realisiert vom kompetent besetzten Black Seas Ensemble, dessen inhaltliche Dichte sich beim erstmaligen Hören allerdings nicht unmittelbar erschloss. Vielmehr breitete sich über weite Strecken elektronisch-esoterisches Gewabere aus, das mit harten Schnittstellen Kontraste setzte (plötzliches Glockenläuten, dynamische Rücknahmen) und – begleitet von Wolkenschwaden, Sternschnuppen und Wellenschlag auf der Videowall – in eher psychedelischen Gewässern fischte.

Am Samstag steht Wolfgang Rihms “Et Lux” im Mittelpunkt. Am Palmsonntag nähern sich das Ensemble Constantinople auf alten persischen und europäischen Instrumenten und die griechische Sängerin Savina Yannatou unter dem Titel “Die Nacht der tausend Ohren” der Dichterin Sappho von Lesbos, ihrer Poesie und der Musik der Antike an.

(APA)