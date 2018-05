Roboter stehlen bis Mitte der 2030er jeden dritten Job

Bau- und Industriejobs sind am stärksten bedroht - © APA (dpa)

Roboter ersetzen in den nächsten Jahren viele Jobs, was aber nicht in die Massenarbeitslosigkeit führen wird. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Beratungskonzerns PwC mit dem Titel “Will robots really steal our jobs?” In Österreich sind demnach bis Mitte der 2030er-Jahre 34 Prozent der Arbeitsplätze von Automatisierungsprozessen bedroht.