Rodelunfall endet im Krankenhaus

Der Mann musste mit dem Hubschrauber nach ins LKH nach Salzburg geflogen werden. (Symbolbild) - © APA/HELMUT FOHRINGER

Ein 62-Jähriger ist am Samstagnachmittag bei einem Auffahrunfall auf der Sommerrodelbahn am Grünberg in Gmunden (Bez. Gmunden) verletzt worden. Der Mann war laut Polizei mit seinem vierjährigen Enkelsohn talwärts gefahren. Kurz vor der Talstation, unmittelbar vor dem Bremsband, prallten die nachkommenden Rodlerinnen gegen die Rodel des Mannes.