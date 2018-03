Rohingya-Flüchtlingen droht durch Monsun nächste Katastrophe

Situation der Rohingya wird immer prekärer - © APA (AFP)

Hilfsorganisationen warnen vor katastrophalen Folgen der bevorstehenden Monsunzeit für die Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch. Weil in den Lagern die provisorischen Unterkünfte aus Bambus und Plastikplanen auf gerodeten Hängen stünden, gebe es kaum Schutz vor Wind und Schlammlawinen, warnte die Organisation Ärzte ohne Grenzen in einer Mitteilung vom Dienstag.