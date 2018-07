Rolls-Royce stellt fliegendes Taxi mit Gas- und Elektroantrieb vor

Ein Prototyp könne innerhalb der kommenden 18 Monate gebaut werden, teilte Rolls-Royce mit. Das E-Flugtaxi soll bis zu 800 Kilometer weit fliegen können – mit einer Geschwindigkeit von über 300 Kilometern pro Stunde.

Our new hybrid electric vertical take-off and landing (EVTOL) concept vehicle could be adapted for personal transport, public transport, logistics and even military applications. It could take to the skies as soon as the early 2020s https://t.co/SpltqJG5cw pic.twitter.com/1suGY9OWOy

— Rolls-Royce (@RollsRoyce) 17. Juli 2018