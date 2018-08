Rom prüft nach Brückeneinsturz in Genua Autobahn-Lizenzen

Verkehrsminister Danilo Toninelli setzt erste Schritte - © APA (AFP)

Nach dem Brückeneinsturz in Genua will die italienische Regierung alle Autobahn-Lizenzen prüfen. Im September werde er die Vertreter aller Autobahnbetreiber treffen, kündigte Verkehrsminister Danilo Toninelli in einer Ansprache vor dem Parlament am Montag in Rom an. Die Regierung werde von den Autobahnbetreibern ein detailliertes Programm ihrer Instandhaltungsarbeiten einfordern.