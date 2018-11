Roma holte mit 2:1 bei ZSKA Moskau wichtigen Sieg

Lorenzo Pellegrini fixierte den Sieg der Römer in Moskau - © APA (AFP)

Die AS Roma hat am Mittwoch in der Fußball-Champions-League einen wichtigen Schritt Richtung Achtelfinal-Einzug getan. Der Halbfinalist der vergangenen Saison siegte bei ZSKA Moskau mit Mühe 2:1 (1:0), holte im vierten Gruppenspiel somit den dritten Sieg und distanzierte die Russen vorerst um fünf Zähler.