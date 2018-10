Rooney schoss DC United in Play-offs, Ibrahimovic bangt noch

Doppelpack von Rooney gegen New York City - © APA (Archiv/AFP)

Wayne Rooney hat DC United ins Play-off der amerikanischen Major League Soccer geschossen. Der Engländer traf am Sonntag beim 3:1 gegen New York City im Doppelpack (8., 74.) und sicherte dem Team aus Washington ein Spiel vor Schluss den Einzug in die K.o.-Phase. LA Galaxy mit Schwedens Altstar Zlatan Ibrahimovic muss hingegen noch bangen.