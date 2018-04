Rosegger Waldrappküken sollen am Bodensee das Fliegen lernen

Waldrapp-Nachwuchs soll in die Bodensee-Region - © APA (Archiv/dpa)

Um den Waldrapp auch am Bodensee wieder heimisch werden zu lassen, sollen in den nächsten Wochen rund 30 Küken aus Österreich für ein Flugtraining in die deutsche Stadt Überlingen am Bodensee gebracht werden. Am Montag sollten die ersten Jungvögel dazu aus ihren Nestern im Kärntner Tierpark Rosegg geholt werden, sagte der Leiter des zuständigen EU-Projekts, Johannes Fritz.