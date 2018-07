ie sich das Feuer entwickeln konnte, war zunächst unklar (Symbolbild). - © Bilderbox

Ein Feuerwehrauto ist am Donnerstag in Riedering im bayerischen Landkreis Rosenheim in Brand geraten – und hat auch das Feuerwehrhaus in Flammen gesetzt. Die Beamten schätzten den Schaden auf rund 300.000 Euro.