Rotes Kreuz eröffnet neue Dienststelle in Straßwalchen

Die Rotkreuz-Dienstmannschaft in Straßwalchen wächst stetig – und um allen Mitarbeitern ihre Rettungsdienste in angenehmer Atmosphäre ermöglichen zu können, wurde nun eine neue Dienststelle gebaut, die keine Wünsche mehr offen lässt. Das teilt das Rote Kreuz in einer Aussendung am Dienstag mit.

Getrennte Räumlichkeiten für Frauen und Männer

„Vor allem die Zahl der weiblichen Freiwilligen steigt bei uns – das freut uns natürlich und wir wollen, dass sich alle wohlfühlen. Deswegen war klar, dass wir hier Maßnahmen zur Trennung der Räume setzen mussten“, erklärt Dienststellenleiter Herbert Barth. Jede Nacht übernimmt eine Dienstmannschaft bestehend aus zwei bis drei Sanitätern die Schicht – außerdem gibt es eine Mannschaft, die bei Bedarf abrufbar ist. Während des Tages sind es drei Dienstmannschaften. Dafür war im alten Gebäude im Feuerwehrhaus einfach zu wenig Platz.