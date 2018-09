Rotes Kreuz fordert Bekenntnis zu UN-Entwicklungszielen

Werner Kerschbaum vom Roten Kreuz - © APA

Das Rote Kreuz fordert von der Bundesregierung ein Bekenntnis zu den nachhaltigen Entwicklungszielen, die vor drei Jahren von der UNO-Generalversammlung beschlossen wurden. Anders als in Deutschland oder Tschechien fehle in Österreich “eine klare Strategie zur Umsetzung” der sogenannten Agenda 2030, teilte Rotkreuz-Generalsekretär Werner Kerschbaum am Montag mit.