Das Frequency startet am Donnerstag - © APA

Das Rote Kreuz ist einmal mehr für das Frequency in St. Pölten gerüstet, das von Donnerstag bis Sonntag in Szene geht. Ab Mittwochfrüh herrsche Vollbetrieb, teilte Bezirksstellengeschäftsführer Sebastian Frank am Montag auf Anfrage mit. Pro Schicht würden bis zu 120 Mitarbeiter und drei Notärzte aufgeboten.