Rotes Kreuz warnt: Salzburg gehen die Blutspender aus

63 Jahre lang ist ein Australier insgesamt 1.173 Mal Blutspenden gegangen, durchschnittlich also alle zwei Wochen einmal, wie Spiegel Online berichtet. Die Salzburger gehen im Schnitt 1,5 Mal im Jahr zur Blutspende. “Möglich ist Blutspenden für Männer sechs Mal, für Frauen fünf Mal im Jahr“, erzählt Landesrettungskommandant Anton Holzer im Gespräch mit SALZBURG24. Als Mindestabstand gelten acht Wochen beim Spenden. Besonders begehrt ist die Blutgruppe 0 negativ, da diese mit jeder anderen Blutgruppe kompatibel ist. Allerdings haben nur etwa sechs Prozent der Bevölkerung 0 negativ.

Blut wird auf Infektionskrankheiten getestet

Wer darf überhaupt Blut spenden? “Jeder, der gesund und mindestens 18 Jahre alt ist, und einen gültigen Lichtbildausweis mitbringt“, erklärt Holzer. Rund 30 Minuten müssen sich Spender Zeit nehmen, 450 Milliliter Blut werden entnommen – das entspricht einer Blutkonserve. Nach der Abnahme wird das Blut auf Infektionskrankheiten getestet und kann bei positiven Befund danach vom Roten Kreuz verwendet werden.

Blutkonserven im Sommer gefragt

Die Blutkonserven kommen vor allem bei Unfällen zum Einsatz, aber auch bei Operationen und Therapien kommt es vor, dass Blut benötigt wird. “Krebspatienten können oft selbst keine Blutplättchen mehr bilden, sie bekommen dann Blutkonserven“, klärt der Experte auf. Der Bedarf an Blutkonserven ist vor allem in nächster Zeit hoch.“In den Sommermonaten steigt die Zahl der Freizeitaktivitäten, gleichzeitig sind viele Blutspender im Urlaub“, berichtet Holzer, der eine weitere Statistik parat hat: “Alle 90 Sekunden wird in Österreich eine Blutkonserve benötigt.“

Salzburg verliert Blutspender

Die Zahl der Spender nimmt in Salzburg allerdings ab. “Die geburtenstarken Jahrgänge kommen in ein Alter, in dem man – ich würde es jetzt einmal so nennen – in Spenderpension geht“, erzählt der Landesrettungskommandant. Mit etwa 70 Jahren hören die meisten Spender auf.

Rotes Kreuz geht auf Schulen zu

Auf der Suche nach Spendern geht das Rote Kreuz daher neue Wege. Neben einer Zusammenarbeit mit der Universität Salzburg versucht man nun schon früh Spender für sich zu gewinnen: “Wir gehen vermehrt auf Schulen zu. Erst vor kurzem waren wir mit einer Aktion in der HAK“, nennt Holzer ein Beispiel. Spender können aber auch direkt zum Roten Kreuz in die Lindhofstraße 20 in der Stadt Salzburg kommen, wo jeden Mittwoch von 16 bis 19 Uhr Blut gespendet werden kann.

Die Vorteile des Blutspendens

Wer Blut spendet, erhält den Befund seines Bluttests, zudem erfährt man auf diese Weise seine Blutgruppe. Die größte Motivation für Spender ist laut Holzer jedoch ein anderer Grund: “Blutspenden ist der direkte Weg, anderen zu helfen.“