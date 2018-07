Rouhani ermuntert Firmen zu Zusammenarbeit mit dem Iran

Rouahni bringt "Umwege" ins Spiel - © APA (AFP)

Der iranische Präsident Hassan Rouhani hat österreichische Unternehmen aufgerufen, dem Iran trotz US-Sanktionen die Treue zu halten und Umgehungsmöglichkeiten ins Spiel gebracht. “Manchmal müssen wir Umwege machen. Wir müssen jetzt eine Route finden, wie wir unsere Zusammenarbeit besser schützen können”, sagte Rouhani am Mittwochabend in einem Vortrag in der Wirtschaftskammer Österreich.