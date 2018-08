Rouhani wendet sich vor US-Sanktionen mit TV-Rede an Bürger

Rouhanis Rede wird mit Spannung erwartet - © APA (AFP)

Irans Präsident Hassan Rouhani will sich vor Beginn der US-Sanktionen mit einer Fernsehrede an seine Landsleute wenden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Montag berichtete, will Rouhani am Montagabend (19.10 Uhr MESZ) erklären, wie die Führung in Teheran gegen die Sanktionen vorgehen wolle.