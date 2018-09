Rouhani wertet UNO-Vollversammlung als Erfolg für den Iran

Irans Präsident Hassan Rouhani ist positiv gestimmt - © APA (AFP)

Nach seinem Auftritt bei der UNO-Vollversammlung sieht Irans Präsident Hassan Rouhani die Position seines Landes im Streit um das Atomabkommen mit dem Westen gestärkt. “Wir haben unseren politischen Standpunkt sachlich und klar erläutert und bewiesen, dass wir im Rahmen der internationalen Gesetze und Vorschriften vorgehen”, sagte Rouhani am Donnerstag in Teheran nach seiner Rückkehr aus New York.