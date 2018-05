Royale Hochzeit: Das Brautkleid von Meghan Markle

Markle und Keller arbeiteten bei dem Entwurf eng zusammen. Das Ergebnis: ein tailliertes und in einer kleinen Schleppe auslaufendes Kleid über einem Unterrock aus matt schimmernder dreifach übereinander gelegter Organza. Der U-Boot-Ausschnitt betonte Meghans Schulterpartie, ihre Arme wurden von dreiviertellangen Ärmeln bedeckt. Das ganze Kleid in seiner eleganten Kontur kam mit lediglich sechs Nähten aus.

Meghans Schleier ist fünf Meter lang

Dazu trug Meghan einen fünf Meter langen Seiden-Tüllschleier, der aus dem diamantenbesetzten Diadem Queen Marys fiel. Die Arbeit am handgestickten floralen Schleiersaum allein nahm hunderte Stunden in Anspruch. Die Näherinnen mussten sich alle 30 Minuten die Hände waschen, um die Seide und die Stickereien nicht zu verschmutzen.

Unter den Mustern waren zwei von Markles Lieblingsblumen: Chinesische Winterblüte (Chimonanthus praecox) aus dem Park des Kensington-Palasts und Kalifornischer Mohn (Echscholzia californica) aus Markles Heimatstaat in den USA.

Das Diadem ist eine Leihgabe der Queen./JOHN SIBLEY / POOL / AFP ©

Queen lieh Meghan ein Diadem

Das Diadem aus dem Jahr 1932 wurde der Braut von Queen Elizabeth II. für den festlichen Anlass geliehen. Das Herzstück mit zehn Diamanten ist herausnehmbar und kann auch als Brosche getragen werden. Dazu wählte Markle Ohrringe und einen Armreif des Nobeljuweliers Cartier. Die Brautschuhe aus Seide stammten wie das Kleid aus dem Hause Givenchy.

Prinz Harry pflückte Blumen für seine Meghan

Der Brautstrauß – in dem gemäß Palast-Tradition auch immergrüne Myrthe steckt – wurde aus Blumen gebunden , die Harry am Freitag im Garten des Kensington-Palasts gepflückt hatte. Darunter waren Vergissmeinnicht, eine der Lieblingsblumen von Harrys verstorbener Mutter Prinzessin Diana sowie Edelwicke, Maiglöckchen, Astilben, Jasmin und Sterndolden.

Das Kleid stellte Markles bauschiges Brautkleid aus der letzte Folge der Anwaltsserie “Suits” klar in den Schatten: Markle hatte zum Abschluss ihrer Schauspielerinnen-Karriere in der Rolle der Anwaltsgehilfin Rachel Zane in der US-Serie “Suits” ebenfalls geheiratet.

(APA)