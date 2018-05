Royale Hochzeit: Fans zelten vor Schloss Windsor

Die 49-jährige Peggy Desmond reiste mit ihrer Schwester und einer Campingausrüstung eigens aus dem US-Staat Wisconsin an. “Ich denke, wir haben hier einen ziemlich guten Blick”, zeigte sie sich zufrieden. Mit weißen Handschuhen und einem Krönchen im Haar hat sie es sich auf einem Campingstuhl bequem gemacht – direkt an jener Strecke, die Prinz Harry und Meghan Markle am Samstag mit einer Kutsche entlangfahren sollen. Für den Fall, dass es regnet, gibt es schützende Plastikplanen.

“Das muss man hinnehmen”

Die 72-jährige Shirley Messinger harrt sogar schon seit Donnerstag an der Kutschenroute entlang der baumbestandenen Long-Walk-Allee aus. Die Britin hat sich in den Nationalfarben gekleidet und ist ganz hingerissen von der Bedeutung des Ereignisses: “Eine Hochzeit ist etwas Wundervolles, die königliche Familie ist wundervoll, und jetzt haben wir beides auf einmal!”

Die 56-jährige Maria Scott zeltet gar schon seit Dienstag in der Nähe von Schloss Windsor. “Es ist ganz schön schwierig”, berichtet sie. “In der Nacht wird es einem kalt und man hat Mühe, sich warm zu halten. Aber das muss man hinnehmen, um einen guten Platz zu bekommen.”

100.000 Zaungäste bei Royaler Hochzeit

Rund 100.000 Menschen werden am Samstag in Windsor erwartet, wo sich US-Schauspielerin Meghan Markle und Prinz Harry in der Schlosskapelle das Jawort geben. Nach der Trauung ist eine Kutschenfahrt des Brautpaars durch Windsor geplant.

(APA)