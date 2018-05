Royale Hochzeit: ORF-Live-Übertragung erreichte 922.000 Zuseher

Harry und Meghan bescherten dem ORF gute Quoten. - © ASSOCIATED PRESS

Durchschnittlich 665.000 Menschen haben am Samstag die viereinhalbstündige Live-Übertragung der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle auf ORF2 verfolgt, zu Spitzenzeiten sogar 922.000. Das gab der ORF am Sonntag bekannt. Die Zusammenfassung am Abend in Form von “Highlights” erreichte demnach 419.000 Zuseher.