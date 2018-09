Salzburger Rudigier bester Österreicher nach Quali bei Kletter-WM

Rudigier und seine Kollegen ziehen ins Halbfinale ein - © APA

Der Salzburger Max Rudigier, Jakob Schubert und Georg Parma haben bei der Kletter-WM in Innsbruck im Vorstieg den Einzug ins Halbfinale geschafft. Rudigier schnitt in der Qualifikation am Freitag als Siebenter als bester Österreicher ab. Schubert musste sich mit Rang 17 begnügen. Der Niederösterreicher Parma konnte sich als 25. gerade noch unter den Top-26 klassieren.