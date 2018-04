Rudolfskai: Gruppenschlägerei fordert fünf Verletzte

Die Polizei musste wegen einer Schlägerei ausrücken. (Themenbild) - © Neumayr/MMV

Eine Gruppe von Grundwehrdienern krachte am Donnerstagabend am Rudolfskai in der Stadt Salzburg gegen Mitternacht mit einer Gruppe von anderen Nachtschwärmern zusammen. Fünf der Grundwehrdiener wurden unbestimmten Grades verletzt.