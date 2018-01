Rückenwind für Aktion “Salzburg freiwillig rauchfrei”

“Jede Maßnahme, die dem Nichtraucher- und Arbeitnehmer_innenschutz dient, ist eine gute Maßnahme. Daher unterstütze ich auch den Vorschlag der ÖVP, die Wirte in Salzburg künftig zu noch mehr Engagement bei freiwilligen Rauchverboten einzuladen”, erklärt Steidl. Auf Initiative der SPÖ werde bei der ersten Ausschusssitzung des Salzburger Landtags am 17. Jänner 2018 ein Antrag behandelt, der darauf abziele, die Aufhebung des Rauchverbots zurückzunehmen und das geplante Rauchverbot mit 1. Mai 2018 doch noch einzuführen, informiert die SPÖ in einer Presseaussendung.

Bereits erste Nichtraucherlokale in Salzburg

LH-Stv. und Gesundheitsreferent Stöckl hatte am Mittwoch die Aktion “Salzburg freiwillig rauchfrei” angekündigt (wir haben berichtet). Dabei sollen Gastronomen im Bundesland Salzburg auf freiwilliger Basis ihren Betrieb in ein Nichtraucherlokal verwandeln. Ein Aufkleber an der Tür soll Gäste darauf aufmerksam machen. Auch online können die mitmachenden Betriebe abgefragt werden. Am Donnerstag (Stand: 8.30 Uhr) waren landesweit bereits neun teilnehmende Gastbetriebe gelistet.

SALZBURG24-User sehen Aktion “Rauchfrei” positiv

In einer von SALZBURG24 initiierten Umfrage war die Zustimmung für die “Salzburg freiwillig rauchfrei” groß. Von 937 Befragten befürworteten 52,19 Prozent (Stand: Donnerstag, 8.30 Uhr) die Aktion.