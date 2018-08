Rückgang der Asylanträge in Europa um 15 Prozent

Rückgang bei Asylanträgen von Syrern und Afghanen - © APA (dpa)

Die Zahl der Asylanträge in Europa ist im ersten Halbjahr 2018 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 um 15 Prozent zurückgegangen. So hätte es im ersten Halbjahr heuer nur mehr 301.390 Anträge in der EU, Norwegen und der Schweiz gegeben, gab das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen am Montag bekannt. Auch habe es im Juni mit 51.300 Asylanträgen um 1.600 weniger gegeben als im Mai.