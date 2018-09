Rückreise: Eineinhalb Stunden Wartezeit vor Walserberg

Weitere Verzögerungen gibt es auf der Tauernstrecke im Bereich Flachauwinkl (Pongau), vor St. Michael (Lungau), vor dem Katschbergtunnel sowie zwischen Gmünd und Spittal in Kärnten. HIER findet ihr aktuelle Verkehrsinfos für Salzburg.

Die Verkehrslage gegen 12 Uhr./Google Maps/Screenshot ©

In Tirol standen die Kolonnen auf der Brennerautobahn (A13) in beiden Richtungen zwischen Innsbruck und der Mautstelle Schönberg immer wieder still. Auch auf der Fernpassstrecke (B179) mussten Autofahrer in beiden Richtungen zeitweise lange Verzögerungen einplanen. Vor dem Karawankentunnel (A11) sowie vor Nickelsdorf (A4), jeweils Richtung Österreich, mussten sich Autofahrer gegen Mittag laut ÖAMTC bis zu eineinhalb Stunden gedulden.