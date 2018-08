Rückreiseverkehr bringt wieder Staus und Grenzwartezeiten

Mit Grenzwartezeiten ist bei der Einreise nach Österreich speziell wieder vor dem Karawankentunnel (Karawankenautobahn, A11) und bei Spielfeld auf der Pyhrnautobahn (A9) von Slowenien kommend, aber auch bei Nickelsdorf auf der Ostautobahn (A4) von Ungarn kommend zu rechnen. Bei der Ausreise Richtung Deutschland am Walserberg auf der Westautobahn (A1), bei Kufstein auf der Inntalautobahn (A12) und bei Suben auf der Innkreisautobahn (A8) kann es ebenfalls zu teils längeren Verzögerungen kommen. Innerhalb Österreichs werden nach Einschätzung des ÖAMTC in Kärnten und in Salzburg die Tauernautobahn (A10) auf der Verbindung Villach – Salzburg sowie in Tirol die Fernpasstrecke (B179) zwischen dem Inntal und Füssen in Bayern wohl wieder die “Staustrecken Nummer 1” sein.

Ironman in Zell am See sorgt für Behinderungen

Im Raum Zell am See-Kaprun wird zudem wieder der Ironman 70.3 ausgetragen. Dabei wird die Radstrecke am Sonntag für den Verkehr gesperrt. Betroffen sind unter anderem die Pinzgauer Straße (B311), Hochkönig Straße (B164), Mittersiller Straße (B168) und Dientner Landesstraße (L216). In Zell am See selbst wird es wegen der Rahmenbewerbe am ganzen Wochenende zu Verkehrsbehinderungen kommen.

“Kärnten läuft” am Wörthersee

Kärnten steht am kommenden Wochenende ganz im Zeichen von “Kärnten läuft”, einem Sportprogramm rund um den Wörthersee mit zahlreichen Bewerbern und tausenden Zusehern. So führt der 17. Wörthersee Halbmarathon am Sonntag in der Zeit von 7.30 bis etwa 13.00 Uhr zu regionalen Behinderungen, vor allem auf der Kärntner Straße (B83) kommt es immer wieder zu kurzfristigen Sperren, prognostizierte der Club.

