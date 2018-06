Rückruf für 774.000 Daimler-Fahrzeuge in ganz Europa

Grund sind unzulässige Abschalteinrichtungen - © APA (dpa)

Der deutsche Autobauer Daimler muss europaweit 774.000 Fahrzeuge wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen bei der Abgasreinigung zurückrufen. Das teilte der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nach einem Gespräch mit Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche am Montag mit. Wie viele Fahrzeuge in Österreich betroffen sind, ist offen. In Deutschland werden 238.000 Fahrzeuge zurückgerufen.