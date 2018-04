Rückschlag für Leipzig im CL-Kampf – 2:5 gegen Hoffenheim

Hoffenheims Kaderabek lässt Leipzigs Goalie Guacsi chancenlos - © AFP

RB Leipzig hat am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga einen weiteren herben Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze erlitten. Die Leipziger schlitterten zu Hause gegen den direkten Konkurrenten 1899 Hoffenheim in ein 2:5-Debakel. Bayern München dagegen gelang die Generalprobe für das Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid mit einem 3:0-Sieg bei Hannover 96.