Rücksichtslose Fahrmanöver im Pinzgau: Polizei sucht mögliche Opfer

Der 23-jährige Einheimische soll am 17. März zwischen 17.45 und 18.30 auf der Pinzgauer Straße (B311) in Bruck an der Glocknerstraße und auf der Thumersbacher Straße in Zell am See durch rücksichtslose Fahrmanöver und auffälliges Verhalten zahlreiche andere Autofahrer gefährdet haben. Mehrere Zeugen meldeten dies der Polizei, wie es am Montag in einer Presseaussendung heißt. Die Polizei Zell am See ersucht nun jene Personen, die konkret gefährdet bzw. geschädigt worden sind, sich auf der Polizeidienststelle Zell am See unter 059133/5170100 zu melden.