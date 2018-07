Ruhiger Start in den 46. Verhandlungstag im Grasser-Prozess

Diesmal waren Berichte des Rechnungshofes (RH) zum Verkauf der Bundeswohnungen an der Reihe. Diese waren durchaus kritisch, obwohl Grasser die Privatisierung als gutes Geschäft für die Republik gelobt hatte. In der ersten Phase, als versucht wurde, die Wohnungen an die jeweiligen Mieter zu verkaufen, sei deren geringes Interesse “bei einer sorgfältigen Vorbereitung” vorhersehbar gewesen. Der Verkauf an Investoren werde wegen “mangelhafter Vorbereitung” verzögert, berichtete der Rechnungshof.

In einem weiteren Rechnungshofbericht hieß es: “Nach Ansicht des RH ist es dem BMF offenbar nicht gelungen, einen über einen sehr konservativen Wertansatz hinausgehenden Preis durch attraktive Präsentation der zum Verkauf stehenden Gesellschaften zu erzielen.”

(APA)