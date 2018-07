Rumänische Ministerpräsidentin blamierte sich in Montenegro

Dancila verwechselte Podgorica mit Prishtina - © APA (AFP)

Blamage für Rumäniens Regierungschefin Vasilica Viorica Dancila in Montenegro: Die 54-jährige Politikerin der Postsozialisten (PSD) traf am Mittwoch in der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica ein, wo sie anlässlich der gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem Amtskollegen Dusko Markovic hervorhob, sich zu freuen, “hier in Prishtina” zu sein.