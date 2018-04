Rund 10.000 “Jedermann-Konten” in Österreich

Beschwerden gehen an die Finanzmarktaufsicht - © APA

Seit Ende 2016 ist das “Konto für alle” ein Pflichtangebot der Banken an sozial oder wirtschaftlich besonders Schutzbedürftige. Wer so ein Konto eröffnen wollte, hatte es zumindest am Anfang aber nicht ganz leicht. Ende 2017 waren in Österreich 9.300 solcher Basiskonten eingerichtet.