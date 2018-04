Rund 8.000 Salzburger spielen bei der Blasmusik

Rund 8.000 Salzburg sind in Musikkapellen engagiert. - © Neumayr/Leo

Salzburg gibt bei der Blasmusik den Ton an: Rund 15 verschiedene Instrumente von der Piccoloflöte über die Oboe, Saxophon, Klarinette, Horn, Trompete bis hin zum Schlagwerk können in den Musikschulen erlernt werden. Die Mitglieder des Blasmusikverbandes leisten hier wertvolle Arbeit. “Sie sind im gesamten Bundesland – auch in den kleinsten Gemeinden – aktiv und damit ein wichtiger Kulturträger wie auch Gemeinschaftsförderer”, so Kulturlandesrat Heinrich Schellhorn (Grüne) beim Jahrestag des Landesblasmusikverbandes am Sonntag.