Arbeitsklimaindex: Rund Hälfte der Kellner will Arbeitsplatz wechseln

Kellner sind öfter mit Arbeit unzufrieden als der Durchschnitt - © APA

Die boomende Tourismusbranche sucht händeringend nach Kellnern, Köchen und Co, bei vielen Beschäftigten stehen die Jobs aber nicht hoch im Kurs: Knapp die Hälfte der Kellner will den Arbeitgeber oder gar den Job wechseln, geht aus dem aktuellen Arbeitsklimaindex der Arbeiterkammer Oberösterreich hervor. “Die Probleme in der Gastronomie sind hausgemacht”, so AK-Präsident Johann Kalliauer am Montag.