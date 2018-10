Rupert Quehenberger zum Bauernbund-Obmann gewählt

Landesbäuerin LK-Vizepräsidentin ÖR Elisabeth Hölzl (192 Stimmen) LK-Rat Bernhard Perwein (180 Stimmen) und Nicole Leitner (181 Stimmen) wurden als Stellvertreter gewählt.

Bauernbund will als Einheit auftreten

“Wir brauchen einen starken Bauernbund, um den Anforderungen in der Zukunft gewachsen zu sein”, appelliert der neugewählte Landesobmann Quehenberger an seine in großer Zahl erschienenen Berufskollegen. “Nur gemeinsam und mit geeinter Stimme werden wir es auch in Zukunft schaffen, den uns in der Gesellschaft zustehenden Platz zu behaupten und diversen Begehrlichkeiten entgegen zu treten.”

