Rupertikirtag feiert 1.300-Jahr-Jubiläum des Landespatrons

Traditionell wird der Kirtag in der Salzburger Altstadt vom Bürgermeister eröffnet. Das ist auch in diesem Jahr der Fall. Am Donnerstag, 20. September, wird Harry Preuner (ÖVP) um 12 Uhr das Bier anstechen und den Rupertikirtag offiziell eröffnen.

Ablauf der Eröffnung:

Begleitet von der Bürgergarde Salzburg und der Trachtenmusikkapelle Maxglan zieht der Festzug vom Alten Markt über den Residenzplatz und Kapitelplatz auf den Domplatz. Unter den Salutschüssen der Bürgergarde wird die Marktfahne vom Salzburger Hanswurst Johannes Franz gehisst. Anschließend wird Kabarettist Peter Blaikner unter dem Motto “So geht’s bei uns zua” lustige Anekdoten aus dem Salzburger Alltag erzählen.

Fünf Tage Salzburger Rupertikirtag

Heuer feiert der Rupertikirtag außerdem das 1.300-Jahr-Jubiläum des Salzburger Landespatrons Rupert. Bis zum 24. September finden sich rund um den Domplatz historische Fahrgeschäfte, typische Schmankerl und traditionelle Trachtenmusikkapellen. Zu Ehren Ruperts werden die traditionellen Programmpunkte heuer durch besondere liturgische Einlagen sowie literarische Highlights ergänzt.

Die musikalischen Höhepunkte reichen von klassischer Volksmusik über die „schräge Heimat“ bis hin zu „anderen Klängen“. Auf der Rupertibühne am Domplatz werden am Freitag, 21. September, um 19 Uhr die aktuellen Kollektionen der Salzburger Trachtenausstatter präsentiert.