Russische Agentin arbeitete jahrelang in US-Botschaft

Spionin gab offenbar geheime US-Informationen an Moskau weiter - © APA (AFP)

Eine russische Spionin hat nach einem Zeitungsbericht jahrelang unerkannt in der US-Botschaft in Moskau gearbeitet. Erst vor kurzem sei die Frau von der amerikanischen Spionageabwehr enttarnt worden, berichtete am Donnerstag der “Guardian”.