Russische Diplomaten verlassen Botschaft in Washington

Russische Diplomaten mussten ausreisen - © APA (AFP)

Die Ausweisung von Diplomaten im Zuge der Skripal-Affäre geht weiter. Am Samstag verließen rund 50 Männer, Frauen und Kinder die russische Botschaft in Washington und fuhren mit einem Bus Richtung Flughafen. Insgesamt sollten am Samstag 171 Menschen – 60 Diplomaten und ihre Familien – die USA in zwei russischen Regierungsflugzeugen verlassen.