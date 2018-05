Russischer Außenminister Lawrow zu Gesprächen in Nordkorea

Lawrow will vor dem Gipfel noch etwas besprechen - © APA (AFP)

Der russische Außenminister Sergej Lawrow reist am Donnerstag zu Gesprächen nach Pjöngjang. Dabei solle es um Nordkoreas Atomprogramm und um die bilaterale Zusammenarbeit gehen, erklärte das Außenministerium in Moskau. Lawrow hatte die Einladung nach Pjöngjang im April bei einem Besuch seines nordkoreanischen Kollegen Ri Yong-ho in Moskau angenommen.