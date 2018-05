Russischer Oligarch soll Trump-Anwalt bezahlt haben

Clifford und ihr Anwalt Avenatti setzen Trump und seinem Team zu - © APA (AFP)

In der Affäre um die Pornodarstellerin Stephanie Clifford (39) hat ihr Anwalt neue Vorwürfe gegen den Rechtsbeistand von US-Präsident Donald Trump erhoben. Trumps persönlicher Anwalt Michael Cohen habe in den Monaten nach der Präsidentenwahl im November 2016 rund eine halbe Million Dollar (422.540 Euro) von der Firma eines russischen Oligarchen erhalten, twitterte Michael Avenatti am Dienstag.